Dos muertos y 10 heridos tras volcar

Dos personas sin vida y una decena de lesionados fueron el saldo del accidente de un autobús que volcó la tarde del domingo en el tramo de la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

Instituciones de auxilio y de seguridad reportaron que el percance se registró a la altura del kilómetro 28+300, dentro de la demarcación sancristobalense, cuando el autobús salió de la gélida ciudad transportando trabajadores de la región Altos, pero de pronto volcó en el tramo mencionado.

Se dijo que en la unidad viajaban jornaleros que iban con destino a Sonora para laborar en la siembra y cosecha.

Perdió el control

Al parecer la causa de la volcadura fue porque la unidad circulaba a exceso de velocidad y presuntamente el chofer perdió el control del volante; también se señaló que aparentemente el vehículo tuvo una falla mecánica en el sistema de frenos.

Personal de Protección Civil, al igual que otros grupos de emergencia, atendieron a los heridos y los trasladaron a hospitales cercanos. Mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de los dos cadáveres.

Acudió personal de la Guardia Nacional División Caminos, así como de Protección Civil y de Bomberos, entre otros.

Lesionados

Más tarde, autoridades de salud hicieron un llamado urgente para localizar a los familiares de ocho afectados que estaban internados en el hospital de Las Culturas.

Los lesionados fueron identificados como Artemio “N” (35 años), originario de Larráinzar; Nicolás “N” (37), procedente de Ocosingo; Elmar “N” (22), Ausencio “N” (22), Domingo “N” (41), José “N” (46), Marcos “N” (44) y Carlos “N” (27), estos de Chalchihuitán.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la volcadura y verificar las condiciones en que operaba la unidad.