Dos mujeres malheridas tras accidente en moto

Dos mujeres que circulaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas al accidentarse en la tarde de ayer en Comitán, cuando un automovilista les hizo un corte de circulación y salieron proyectadas.

Fue alrededor de las 13:40 horas que ocurrió el fuerte percance sobre el bulevar Paseo de la Federación, a la altura del kilómetro 174 del tramo Comitán-La Trinitaria, al sur de la ciudad.

Las dos motoristas circulaban a bordo de una motocicleta Italika de color azul sobre el bulevar con dirección al sur, cuando al llegar al cruce a la altura de Socaem, un vehículo se atravesó y esto provocó que la conductora perdiera el control.

La conductora viró abruptamente el manubrio para evitar colisionar contra el automovilista, pero acabó por estrellarse contra las plantas del camellón central y quedó tirada junto a su acompañante y la unidad en la que viajaban.

Testigos del percance reportaron el accidente al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal. Los paramédicos les brindaron los primeros auxilios y las trasladaron de urgencia al hospital regional.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras los que llegaron al sitio y tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.