Dos personas heridas en un choque frontal

Dos personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos, fue lo que dejó como saldo un choque frontal entre dos camionetas sobre la carretera que comunica a Comitán con Las Margaritas.

El accidente ocurrió a la altura del panteón de la ranchería Cash, donde una camioneta Toyota de color gris y una Volkswagen de color azul terminaron impactadas después de que, según los primeros reportes, el conductor de la primera unidad perdiera el control.

Fuerte colisión

De manera preliminar, se indicó que la persona que manejaba la Toyota presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que habría influido en el percance al invadir el carril contrario, provocando el encontronazo contra la otra camioneta.

La fuerza del impacto dejó lesionado al presunto responsable, además de una mujer que viajaba como pasajera en la Volkswagen. Testigos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios a los afectados. Tras la atención inicial, únicamente la mujer requirió ser trasladada a un hospital para continuar con su valoración médica.

Elementos de la Guardia Estatal también arribaron al sitio y tomaron conocimiento del percance.

El conductor señalado como responsable fue detenido y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados.