Dos prensados luego de chocar en carretera

Dos personas del sexo masculino quedaron prensadas entre los fierros retorcidos luego de protagonizar un aparatoso accidente carretero sobre el tramo entre el desvío al ejido Tzu-Tzu y el crucero Llano San Juan, en la demarcación de Ocozocoautla, donde las lluvias mantenían el pavimento mojado.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de un tractocamión se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad y debido al asfalto resbaladizo perdió el control del volante; acto seguido, acabó estrellándose contra una camioneta de carga.

Por el fuerte impacto los ocupantes de la camioneta terminaron atrapados en la cabina.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al sitio se presentaron los paramédicos del Club Estatal de Rescate, Vialidad y Auxilio (Cerva), personal de Protección Civil, así como elementos de las policías Municipal y Estatal, quienes iniciaron de inmediato las labores de rescate para ayudar a los heridos.

Quijadas de la vida

Con el apoyo de pinzas hidráulicas, conocidas como “quijadas de la vida”, lograron rescatar a los lesionados que fueron identificados como José Robert “N” y Elías “N”, ambos originarios del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

A pesar de la magnitud del percance y de los severos daños que sufrió la unidad, los dos hombres presentaron golpes, por lo cual fueron estabilizados por los paramédicos y trasladados para recibir atención médica especializada inmediata.

Finalmente, la Guardia Nacional en coordinación con Protección Civil y el grupo Cerva, implementaron un operativo de abanderamiento y control vehicular para prevenir nuevos accidentes, debido a que la circulación permaneció parcialmente afectada durante varias horas.

Finalmente, una grúa con plataforma logró retirar tanto la camioneta siniestrada así como el tractocamión, permitiendo restablecer el tránsito en la zona.