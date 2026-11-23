Dos taxistas chocaron la tarde de ayer en una transitada avenida al poniente de Comitán, cuando uno de los conductores no respetó la preferencia vial, incidente que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue en la 6a. avenida Poniente, en el cruce con 4a. calle Norte, que se registró el percance alrededor de las 14:00 horas.

Se pasa el alto

El choque ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen color blanco, con número económico 032 perteneciente al sitio de taxis 20 de Julio del municipio de Las Margaritas, circulaba sobre la calle rumbo al oriente.

Sin embargo, al llegar al cruce no se detuvo y cuando cruzaba la avenida fue impactado en la parte lateral derecha por la unidad 0732 del sitio libre de taxis de Comitán.

Aunque el incidente dejó daños materiales no hubo reporte de personas lesionadas, por lo que los involucrados reportaron el percance al número de emergencia 911.

Agentes de la Coordinación de Vialidad y Tránsito Municipal llegaron para atender el percance a fin de realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran y convinieran el pago de daños para deslindar responsabilidades.