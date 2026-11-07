Ebrio atropella a moto y choca contra automóvil

Un motociclista resultó lesionado al ser atropellado por el conductor de una camioneta que no respetó la preferencia de una avenida del municipio de Comitán durante la tarde del viernes.

Se dijo que manejaba en estado de ebriedad y chocó contra un automovilista. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se reportó el percance sobre la avenida Libertad y 27.ª calle Sur, en la colonia Mariano N. Ruiz, al sur poniente de la ciudad.

Se pasó el alto

El atropellamiento se dio cuando el motorista transitaba hacia el sur sobre la vía con preferencia, sin embargo, al llegar a la intersección el conductor de una camioneta Nissan Frontier de color rojo lo embistió debido a que no respetó el paso.

Por las condiciones etílicas del conductor acabó por colisionar contra un automóvil de la marca Pontiac de color rojo, ante esta situación fueron vecinos quienes solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal llegó al sitio en cuestión de minutos para que paramédicos brindaran los primeros auxilios al herido; después de valorarlo señalaron que era necesario trasladarlo al hospital regional.

Detención de conductor

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal detuvieron al conductor responsable del accidente; mientras tanto, en conjunto con peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaron las diligencias.

El individuo fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que sea esta autoridad la que determine su situación jurídica y deslinde responsabilidades. Asimismo, la camioneta fue remolcada al corralón en turno para su resguardo.