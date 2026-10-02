Ebrio causa carambola y resulta policontundido

Lesionado fue como resultó un conductor al perder el control del volante de su vehículo, lo que hizo que chocara contra una camioneta y después en un colectivo en la ciudad de Comitán, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue durante las últimas horas de la noche del miércoles que ocurrió el accidente sobre la 6.ª avenida Oriente, en el fraccionamiento El Laurel.

Invadió carril

El impacto múltiple se dio cuando la persona que manejaba un Renault Peugeot de color blanco circulaba sobre la avenida rumbo al sur, pero debido al estado de ebriedad no pudo controlar su unidad y se estrelló contra una camioneta de la marca Jeep de color rojo.

Por el choque, el automóvil salió proyectado y terminó colisionando en un colectivo de la ruta 01 que se encontraba estacionado, cuyo chofer se encontraba comiendo unos tacos.

Debido al encontronazo, el automovilista se estampó en el parabrisas, lo que provocó que resultara con una lesión en la cabeza y con un sangrado profuso. Vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal llegó al lugar para que paramédicos brindaran los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaran al hospital regional.

En tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender el percance, poner bajo custodia policiaca al responsable y ordenaran remolcar el sedán al corralón en turno para después consignar el asunto para deslindar responsabilidades ante un agente del Ministerio Público.