Ebrio causa destrozos en cinco locales comerciales

Al menos cinco locales comerciales resultaron severamente dañados luego de que un vehículo particular colisionara contra ellos en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Teopisca. El conductor, quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad, huyó del sitio sin intentar asumir su responsabilidad.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo a la altura de la comunidad La Cabaña, donde los puestos, construidos principalmente con madera y lámina, quedaron prácticamente destruidos.

Salió del camino

El automóvil de color blanco salió de la cinta asfáltica y embistió las estructuras, generando pérdidas materiales valuadas en varios miles de pesos. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con vecinos, el automovilista era visto con frecuencia circulando por la zona y, según refieren, aparentemente habría manejado bajo los efectos del alcohol.

Tras el choque aceleró rumbo a San Cristóbal de Las Casas, sin que los presentes lograran retenerlo o identificarlo plenamente.

Autoridades municipales iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia cercanas para obtener datos que permitan ubicar al responsable.

En tanto, los locatarios afectados exigieron la intervención de la Guardia Nacional División Caminos para reforzar la vigilancia y agilizar la búsqueda del automovilista.

Ante el incidente, los habitantes de La Cabaña acordaron solicitar formalmente la instalación de topes y vibradores sobre la carretera, con el fin de reducir la velocidad de los vehículos, así como incrementar el número de cámaras de seguridad en el tramo, considerado por los lugareños como un punto de riesgo constante.