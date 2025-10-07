Ebrio colisiona contra autos estacionados

Un ebrio que conducía una camioneta en la madrugada de ayer en Comitán, colisionó contra cuatro vehículos estacionados para después volcar y al resultar ileso se dio a la fuga para evitar ser detenido, lo cual movilizó a los paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 03:00 horas que se registró el percance sobre la calle Allende, en la colonia Miguel Alemán, al sur poniente de la ciudad.

Ebrio al volante

El accidente ocurrió cuando una persona del sexo masculino en estado de ebriedad conducía una camioneta Chevrolet pick up de color blanco, y perdió el control, estrellándose contra cuatro vehículos que se encontraban estacionados a un costado de la vía de comunicación.

En primera instancia chocó en un Renault de color gris, después colisionó contra un Volkswagen Sedán (Vocho) de color verde, de donde salió proyectado y volcó hasta estamparse contra un Ford Fiesta de color gris, y este a su vez se estrelló un vehículo de transporte público en modalidad de taxi.

El responsable que se presume resultó ileso y al ver lo que provocó optó por huir y abandonar su unidad para evitar ser arrestado por las autoridades.

Vecinos al percatarse de la carambola solicitaron apoyo del número de emergencias 911, presentándose paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.

Al sitio arribaron peritos de la Fiscalía de Distrito para llevar a cabo los peritajes correspondientes, a fin de que el asunto fuera consignado ante un agente del Ministerio Público para se inicien las investigaciones, se dé con el causante del accidente múltiple y se deslinden responsabilidades.

Por último, la camioneta fue remolcada al corralón por el servicio de grúas.