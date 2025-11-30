Ebrio colisiona contra vehículo estacionado

Un sujeto en evidente estado de ebriedad provocó un fuerte percance la noche del viernes en el municipio de Comitán, por lo que terminó colisionando contra una camioneta que estaba estacionada. El impacto movilizó a los paramédicos y a policías viales que tomaron conocimiento de la emergencia.

Perdió el control

El ebrio individuo manejaba una pick up Ford Ranger sobre la 4.ª avenida Poniente, con dirección al sur de la ciudad, pero al pasar la intersección con la 3.ª calle Sur en el barrio El XXV perdió el control debido al estado inconveniente en el que se encontraba.

Fue así que acabó estrellándose en la parte trasera de una camioneta Nissan Estaquitas, la cual estaba aparcada a un costado de la vía de comunicación. El incidente solo dejó daños materiales en ambas unidades, sin personas lesionadas.

Posteriormente, el afectado reportó el choque al número de emergencias 911 para que las autoridades se hicieran cargo; por ello, se presentó una ambulancia de Protección Civil Municipal, así como los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Buscarían acuerdo

Minutos después llegaron familiares del responsable para iniciar un diálogo con el propietario de la unidad afectada, en busca de convenir el pago de daños y poder deslindar responsabilidades al momento, evitando que el caso fuera turnado al Ministerio Público.

Por último, los agentes de Tránsito le dieron la infracción correspondiente al responsable del accidente.