Ebrio colisiona en poste y deja sin luz a barrio

Un ebrio conductor dejó sin el servicio de energía eléctrica a vecinos de un barrio la tarde del lunes en el municipio de Comitán, luego de perder el control de una camioneta y colisionar contra un poste de concreto de la red de distribución eléctrica, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se registró el incidente sobre la 16.ª calle Sur, entre bulevar Sur y 4.ª avenida Poniente, en la colonia Belisario Domínguez.

Choque

El percance sucedió cuando una persona del sexo masculino en estado de ebriedad conducía una camioneta Toyota de color rojo, pero de pronto perdió el control del volante y acabó estampándose contra un poste de concreto de la red eléctrica, para después salir proyectado hacia una pared.

Esto provocó que vecinos, de aproximadamente 100 metros a la redonda, se quedaran sin el servicio de luz; mientras tanto, el responsable al resultar ileso optó por darse a la fuga y dejar abandonada la pick up antes de la llegada de las autoridades.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito Municipal, quienes cerraron la calle al tráfico vehicular, en lo que peritos llevaban a cabo los peritajes correspondientes y consignaron el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP).

El vehículo fue remolcado al corralón mediante el servicio de grúas, mientras se deslindan responsabilidades en las siguientes horas y se presenta el propietario a reclamarlo.