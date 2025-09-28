Ebrio conductor causa carambola

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos dejaron como saldo un accidente múltiple sucedido sobre la 9.ª Norte y 8.ª Poniente del barrio Niño de Atocha, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a la referida colonia.

Accidente múltiple

En la escena se informó que un automovilista en estado de ebriedad se desplazaba a exceso de velocidad y terminó estrellándose contra un vehículo; asimismo, un joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika también resultó afectado.

Los policías viales solicitaron el apoyo a través de los números de emergencia. Rápidamente se constituyeron los paramédicos de Protección Civil Municipal que le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado de urgencia el joven motorista a un hospital para recibir atención médica especializada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.