Ebrio conductor embiste y fractura a motorista

Un motociclista, en San Cristóbal de Las Casas, resultó gravemente lesionado tras ser arrollado por un vehículo cuyo conductor conducía su unidad en presunto estado de ebriedad.

El hecho ocurrió la tarde de este martes en la zona de La Milpoleta, en la colonia Ciudad de los Altos. Del fuerte impacto, el automóvil terminó fuera de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes la víctima, habitante de la comunidad en mención, no portaba casco de seguridad al momento del accidente, situación que agravó más las lesiones sufridas.

Testigos señalaron que el conductor del vehículo particular presuntamente viajaba en estado de ebriedad y habría sido responsable del percance; sin embargo, permaneció en el lugar y no intentó darse a la fuga. Vecinos de la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El motociclista, quien vestía sudadera oscura, gorra negra y pantalón de mezclilla claro, sufrió fracturas de consideración en los pies, además de múltiples golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital en estado grave.

Autoridades correspondientes realizaron las diligencias y serán las encargadas de llevar a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades.