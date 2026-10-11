Ebrio impacta a vehículos estacionados y se fuga

Un conductor ebrio chocó contra dos vehículos que estaban estacionados, esto durante la medianoche del sábado en el municipio de Comitán, después emprendió la huida y abandonó su automóvil de color rojo.

Los agentes de Tránsito Municipal arribaron y ordenaron remolcarla al corralón a fin de deslindar responsabilidades y localizar al individuo.

Fue sobre la 5.ª avenida Poniente, entre 1.ª y 2.ª Sur, en el barrio Guadalupe, donde se registró el accidente de tránsito en las primeras horas del sábado.

Perdió el control

El impacto se dio debido a que el conductor de un Volkswagen Jetta de color rojo circulaba sobre la 2.ª calle Sur y se incorporó a la avenida para dirigirse rumbo al norte, sin embargo, al hacer la maniobra no tuvo precaución y se estrelló en contra de un automóvil que se encontraba aparcado.

En consecuencia, el segundo vehículo salió proyectado hacia un Volkswagen Jetta de color blanco, que estaba estacionado detrás y el cual terminó con daños mínimos.

Al percatarse de la situación, el responsable se dio a la fuga y dejó abandonada su unidad para evadir la detención de las autoridades, ya que se encontraba en estado de ebriedad. Fueron vecinos quienes reportaron el percance al número de emergencias 911.

Por ello, policías de Tránsito Municipal llegaron para atender el accidente junto a bomberos del Sistema de Protección Civil Municipal, pues del encontronazo los vehículos afectados derramaron aceite y combustible sobre el pavimento.

Los agentes municipales ordenaron al servicio de grúas remolcar el Jetta rojo para resguardarlo en el corralón; en tanto, el asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.