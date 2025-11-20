Ebrio motociclista choca en colectivo

Un motociclista que conducía en estado de ebriedad estuvo a punto de ser atropellado por un colectivo la noche del lunes en Comitán al no respetar la preferencia vial, por lo que al provocar daños en la unidad pasajera fue detenido y trasladado a los separos de la comandancia para deslindar responsabilidades.

A las 20:30 horas se suscitó el percance en la 11.ª calle Sur Poniente, cruce con avenida Lomas Verdes del fraccionamiento Estela Morales.

El motociclista circulaba sobre la avenida con dirección al sur en una Italika color negro con verde, pero al llegar al cruce no se detuvo y ejecutó el llamado “paso de la muerte”.

Al momento de cruzar, un colectivo foráneo Rápidos de la Angostura, que cubre la ruta Comitán-Tuxtla, estuvo a punto de embestirlo.

Pero ante la inmediata reacción del chofer que maniobró y viró el volante a la izquierda y frenó, evitó arrollarlo, registrándose un choque al lograr frenar el motorista que dejó mínimos daños.

El reporte movilizó a paramédicos y agentes de Vialidad, siendo los policías quienes detuvieron al responsable y lo trasladaron a los separos de la comandancia.