Ebrio mototaxista vuelca en la ranchería Cash

Un aparatoso accidente ocurrió la noche del domingo sobre el bulevar Juan Sabines, a la altura de la ranchería Cash en el municipio de Comitán, cuando un mototaxista en presunto estado de ebriedad perdió el control de su unidad y volcó estrepitosamente.

De acuerdo con versiones de testigos, el chofer intentó incorporarse a un retorno sin la debida precaución, pero debido a su estado inconveniente y a la velocidad que llevaba, no logró maniobrar correctamente.

El mototaxi terminó ladeándose y volcando, lo que provocó que tanto el conductor como su pasajero salieran proyectados y quedaran tirados sobre el pavimento.

Vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliar a los heridos y dieron aviso a los números de emergencia. A los pocos minutos arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a las dos personas.

Tras la valoración médica se confirmó que, aunque presentaban múltiples golpes y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo, ninguno de los lesionados estaba en riesgo vital, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Policía Municipal también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y agilizar la circulación vehicular, que se había visto parcialmente afectada por el percance.

En tanto, habitantes de la ranchería Cash intervinieron para resguardar el mototaxi dentro de un domicilio particular y evitar que fuera llevado al corralón, lo que generó comentarios divididos entre los presentes, pues algunos consideraban que debía aplicarse la sanción correspondiente.

El hecho dejó como saldo daños materiales en la unidad, lesiones leves en los ocupantes y una llamada de atención sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en vehículos de transporte público.