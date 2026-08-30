Ebrio provoca carambola en bulevar y lo detienen

Un automovilista fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la tarde del sábado en la ciudad de Comitán, cuando provocó una carambola contra dos camionetas y dejó cuantiosos daños materiales.

Fue cerca de las 16:00 horas que se reportó el accidente sobre el bulevar Paseo de la Federación en el carril de sur a norte, en los semáforos de la entrada a la colonia Miguel Alemán.

Provoca carambola

El percance involucró a tres unidades: un Volkswagen Jetta de color blanco, una camioneta Nissan de color rojo y una Mitsubishi L200 de color blanco.

El conductor responsable manejaba en estado de ebriedad y se estampó por detrás de la camioneta roja que se encontraba detenida en espera del cambio de luces para poder continuar con su recorrido.

Por ello, a su vez colisionó contra la Mitsubishi, acabando las tres unidades varadas en el carril de alta.

Tras el reporte al número de emergencias 911 se presentaron los policías de Tránsito y Vialidad Municipal, así como de la Policía Municipal, quienes detuvieron a quien provocó la carambola.

Al percatarse del estado en el que se encontraba lo llevaron a la comandancia y ante un médico legista para que le realizara la prueba de alcoholemia.

Los uniformados también arrestaron al copiloto del automóvil responsable, ya que después del incidente y delante de los agentes hizo sus necesidades fisiológicas en el camellón central del bulevar.

El sedán fue trasladado al corralón en turno, en tanto el asunto sería consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.