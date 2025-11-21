Ebrio se estampa en combi de hot dogs y la vuelca

Un Volkswagen tipo combi, con venta de hot dogs terminó volcado sobre la calle tras ser impactado por un ebrio conductor la madrugada de ayer, lo que movilizó a policías de Vialidad de Comitán.

Era temprano, las 05:00, hora en que se registró el percance sobre la 9a. calle Sur, entre 5a. avenida Poniente y bulevar Sur.

De acuerdo a versiones policiacas, un individuo en estado de ebriedad en un vehículo desconocido circulaba sobre el bulevar, pero al llegar al cruce viró para incorporarse a la calle y dirigirse al oriente.

En esa maniobra perdió el control y terminó colisionando una Volkswagen tipo combi amarilla, que estaba estacionada, la cual es utilizada para venta de hamburguesas, hot dogs, sincronizadas y cuernitos.

Del fuerte impactó el carro con rótulo Burguer Machito terminó volcado. El responsable emprendió la huida aprovechando la soledad de la ciudad, evadiendo el pago de daños.

Acudieron agentes de Vialidad Municipal, quienes realizaron peritajes y recomendaron a los propietarios de acudir ante un agente del Ministerio Público para realizar la denuncias y dar con el responsable.

En un principio la combi sería trasladada al corralón, pero al llegar el propietario este se negó y fue dejada donde se registró el percance.