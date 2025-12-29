Ebrio se estampa en unidad estacionada

El conductor de un automóvil Vocho quedó herido al colisionar contra un vehículo estacionado, durante las últimas horas de la noche del sábado en el municipio de Comitán de Domínguez, lo que movilizó a paramédicos y policías para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 22:00 horas que ocurrió el percance sobre la 6.ª avenida Oriente, frente a la iglesia del barrio Yalchivol, al sur oriente de la ciudad.

Colisión

El impacto se dio debido a que el conductor de un Volkswagen Sedán de color celeste, quien manejaba en estado de ebriedad con rumbo al norte, lo que hizo que perdiera el control.

Por ello, se estampó contra un vehículo de la misma marca pero tipo T-Cross, color gris, que se encontraba estacionado a un costado de la vialidad.

El automovilista terminó estrellándose contra el parabrisas de su unidad, por lo que resultó con lesiones y un sangrado profuso en el rostro. Con rapidez los testigos solicitaron el apoyo al número de emergencia.

Fueron paramédicos quienes arribaron para brindar los primeros auxilios al lesionado; en tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para que los involucrados dialogaran y acordaran el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.

El conductor del Vocho fue infraccionado por provocar el accidente y manejar en estado de ebriedad.