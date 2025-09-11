Eduardo necesita estudios especializados

Eduardo Granados Molina, de seis años de edad, fue diagnosticado con autismo grado uno, padece trastorno de hiperactividad y déficit de atención, la detección de dos quistes en el cerebro ha requerido realizarle estudios especializados en Alemania, sin embargo, los gastos se elevan a más de 40 mil pesos.

Grecia Verónica Molina Gutiérrez, madre de Eduardo, relató la lucha constante que libra su familia para costear los estudio genéticos, el cual es esencial para el tratamiento de su hijo.

Debido a que el menor no ha respondido favorablemente a los tratamientos neurológicos y presenta crisis de ausencia, los especialistas solicitaron la realización de un exoma, un estudio más detallado de la genética de Eduardo.

“Los doctores nos dieron tres opciones: Corea del Sur, Alemania o Ciudad de México. Nos recomendaron el de Alemania porque es más especializado y se adecúa a las necesidades de Eduardo”, explicó Molina Gutiérrez.

El costo aproximado de la prueba, incluyendo seguros y logística para enviar la muestra al laboratorio en Alemania, asciende a los 40 mil pesos. Un monto complicado para la familia, que ya cubre semanalmente el gasto de terapias particulares para el niño.

Eventos con causa

Al verse rebasados económicamente la familia Molina ha realizado diversos eventos con causa. Maestros, entrenadores, compañeros y amigos han contactado por redes sociales para apoyar con espacio o servicios para poder llegar a más personas con el caso del pequeño Eduardo.

El objetivo principal es reunir el dinero para el estudio. De sobrar fondos, se destinarán a la terapia de equinoterapia que Eduardo necesita y también para el CRIT Teletón como lo han hecho en años anteriores.

Finalmente, Grecia Molina agradeció el apoyo de las personas e invitó a un evento de zumba que se realizará el próximo 26 de septiembre, como parte de las actividades para recaudar fondos.

Recalcó que su publicación ha impactado y recibido mensajes de otros padres en situaciones similares, que buscan orientación para acceder a estos costosos pero necesarios estudios.

para ayudar

Número de cuenta

002100702255201410

BANAMEX

Grecia V. Molina Gutiérrez