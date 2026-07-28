Ejecutan a chapín dentro de pollería

Al interior de una pollería ubicada en el fraccionamiento Cafetales, al sur de la ciudad de Tapachula, quedó el cuerpo de una persona de origen guatemalteco que fue atacada a balazos por sujetos que se dieron a la fuga con rumbo desconocido, lo cual provocó una amplia movilización de los cuerpos policiacos y de emergencia.

Los hechos ocurrieron el lunes en la pollería Constanza, ubicada en la calle Santa Ofelia y esquina con el bulevar Santa Fe. Fue acordonada por elementos de las policías estatales, municipal y la Guardia Nacional.

Se dijo que al parecer un sujeto armado llegó hasta el negocio y tras ubicar a la víctima le disparó en varias ocasiones, para luego escapar a bordo de un vehículo.

El ahora occiso fue identificado como Mauricio Cayetano “N” (19 años), de nacionalidad guatemalteca y que al parecer trabajaba en ese negocio. Al parecer recibió seis impactos de bala.

Al arribar los paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

El responsable de inmediato salió del local y se dio a la fuga con rumbo desconocido, aunque en la zona hay cámaras de videovigilancia con las cuales podrían darle seguimiento para su identificación y localización.

Supuestamente no estaban en operaciones al momento de los hechos.

Elementos de las corporaciones de seguridad estatales, municipales y de la Guardia Nacional participan en los operativos desplegados en la zona.

Por otra parte, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento de indicios y del cadáver para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.