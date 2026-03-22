Ejecutan a dos hermanos cuando llegaban a trabajar

Dos jornaleros fueron atacados a balazos la mañana del sábado en el municipio de Palenque cuando arribaban a su centro de trabajo.

De acuerdo con datos recabados por este medio y fuentes consultadas, el hecho se registró sobre la carretera federal Palenque-Catazajá, a la altura de una de las entradas a las plantaciones principales, dentro de un predio propiedad de la empresa Palmosur.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Juan “N” y Sebastián “N”, originarios de la localidad Río Tulijá, municipio de Salto de Agua. Ambos descendían de una unidad Urvan que diariamente transporta a trabajadores de esa región.

Según versiones preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra. Ambos quedaron tendidos sobre el suelo; uno de ellos perdió la vida en el lugar.

Tras el ataque se movilizaron elementos de diversas corporaciones policiacas, así como paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales.

El segundo fue trasladado al hospital general de Palenque, donde minutos después se reportó su deceso.

En la escena del crimen fueron localizados más de una decena de casquillos percutidos, presuntamente del calibre 9 milímetros.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este doble homicidio.