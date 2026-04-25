Ejecutan a joven cerca de mercado

A balazos fue como asesinaron a un joven de 22 años de edad, cerca del mercado público municipal de la ciudad de Ocozocoautla, el viernes por la mañana.

De acuerdo con datos recabados, el homicidio fue registrado aproximadamente a las 10:10 horas y se activaron las alarmas del C-5, ya que reportaba detonaciones de arma de fuego.

Homicidio

Trascendió que el ahora fallecido fue identificado como Rodrigo “N”, vecino del barrio San Bernabé. Se desplazaba a bordo de un mototaxi cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Al percatarse del peligro, descendió de la unidad e intentó huir corriendo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos.

Además, tras la múltiples detonaciones una persona que caminaba en el sitio resultó con un disparo en la pierna como daño colateral.

Las autoridades se movilizaron a la 4.ª Oriente entre 1.ª y 2.ª Sur, frente a la pastelería Jana, y solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia.

Tras brindarle la atención prehospitalaria se informó que la persona del sexo masculino ya no presentaba signos vitales y que además tenía al menos tres impactos de bala en el cuerpo.

En seguida, la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).