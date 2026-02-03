Ejecutan a taxista a balazos dentro de su automóvil

Asesinado a balazos fue como encontraron a un taxista el día de ayer en la colonia Morelos, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia en la zona.

El cuerpo del conductor fue localizado en el interior de un taxi Chevrolet Beat, con número económico 0190, que se encontraba abandonado sobre la calle Jaime Sabines, en la esquina con Julián Villagrán.

Vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del conductor aparentemente inconsciente dentro de la unidad.

Corroboran deceso

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona del sexo masculino —cuya identidad no ha sido revelada— presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza, lesiones que habrían provocado su muerte de manera inmediata.

Durante la inspección del lugar, autoridades localizaron casquillos percutidos en la parte posterior del vehículo, los cuales fueron asegurados como indicios para las pesquisas. La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen.

Personal del Ministerio Público y de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y dar con los responsables para esclarecer el homicidio.