Ejecutan al “Chombo” dentro de su vivienda

Un violento ataque armado cobró la vida de un hombre identificado como Román “N”, conocido entre los vecinos como “el Chombo”, quien fue ejecutado a balazos dentro de su vivienda ubicada en la colonia Pakal Ná, frente al rancho La Parota, en el municipio de Palenque.

Homicidio

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el domicilio situado en el barrio Santo Domingo.

Testigos relataron que uno de los agresores descendió del vehículo, ingresó sin mediar palabra y abrió fuego directamente contra la víctima, quien perdió la vida de manera instantánea tras recibir al menos nueve impactos de bala.

Confirman muerte

Los vecinos, alarmados por las detonaciones, alertaron de inmediato a las autoridades, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia.

Sin embargo, paramédicos confirmaron que Román “N” ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar aviso al personal ministerial para el levantamiento del cadáver y el inicio de las diligencias correspondientes.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, quienes llevaron a cabo las primeras investigaciones y el aseguramiento de indicios balísticos en la escena del crimen.

La Fiscalía de Distrito Selva abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del ataque.

Hasta el momento no se ha revelado el posible móvil del crimen, aunque las autoridades no descartan que esté relacionado con rencillas personales o ajustes de cuentas.