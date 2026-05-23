Ejecutan cateos en Tonalá y en Pijijiapan

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ejecutaron diligencias de cateo por el delito contra la salud en los municipios de Pijijiapan y Tonalá.

Como resultado, en el primer municipio en el tramo carretero a la ranchería Chocohuital detuvieron a David “N”, localizándole 12 bolsitas con metanfetaminas, tres bolsitas con cocaína y dinero en efectivo.

Mientras que en una diligencia de cateo se detuvo a Adalberto “N”, alias “el Picho”; Samuel “N”, alias “Tacuache”; Gerónimo “N”, alias “la Chiquita”, y Erick “N”, este último originario de Guatemala.

Les aseguraron dos motocicletas, 87 galones de combustible, un arma larga del calibre 5.56 mm con un cargador y 30 cartuchos útiles, dos cargadores con 44 cartuchos útiles del calibre 5.56 mm.

Asimismo, 32 radios portátiles, tres brújulas de navegación, cuatro inversores de corrientes, un radio transmisor, un GPS, 19 bolsitas conteniendo cocaína y siete balizas marítimas.

Finalmente, en un inmueble ubicado en el ejido Playa Grande, con la finalidad de realizar búsqueda de narcóticos, decomisaron 95 bidones de 50 litros de color transparente con hidrocarburo y una bolsa de plástico transparente que en el interior contiene diversas bolsitas de color con al parecer cocaína.

En otra acción en el municipio de Tonalá, en un domicilio ubicado en la localidad Bahía de Paredón, localizaron 25 bolsas con material en polvo blanco con las características de la cocaína y una licencia de conducir a nombre de José “N”.

Mientras tanto, en otro inmueble aseguraron 50 cuadros empaquetados en plástico de color rojo y azul conteniendo al parecer droga (cocaína), 55 bidones de 50 litros de hidrocarburo y múltiples autopartes de motores acuáticos y motores vehiculares.

Los detenidos y los aseguramientos fueron puestos a disposición del Ministerio Público; además, los inmuebles quedaron asegurados.