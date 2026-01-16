Ejército asegura arsenal y dos lanzagranadas

Elementos del Ejército Mexicano, como parte de las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia, realizaron un operativo en el municipio de Cintalapa que derivó en el aseguramiento de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información oficial, el decomiso se efectuó durante recorridos de patrullaje y reconocimientos terrestres en distintos puntos de la región.

En el desarrollo de estas acciones, las fuerzas de seguridad localizaron un importante arsenal, además de un vehículo y diverso equipo táctico.

Decomiso

Entre lo asegurado se contabilizan dos lanzagranadas, 13 granadas, alrededor de 10 mil cartuchos de distintos calibres, 35 cargadores, un arma larga y equipo táctico presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Durante el operativo también fue detenida una persona, quien sería presuntamente responsable de la posesión del armamento.

El individuo, junto con todo lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de determinar su situación jurídica.

Con lo anterior se continuará con las indagatorias que permitan establecer el origen y destino del arsenal.

Estas acciones fueron en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las corporaciones de seguridad reiteraron que este tipo de operativos continuarán en la región como parte de la estrategia de seguridad para inhibir hechos delictivos, así como fortalecer la paz y el orden en el estado.