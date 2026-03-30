El fin de semana, par de percances en Chamula

En menos de 24 horas, dos accidentes viales ocurridos en diferentes puntos del municipio de San Juan Chamula dejaron como saldo varias personas lesionadas y considerables daños materiales.

El primer incidente se registró en el paraje Tzalatom, donde un mototaxi fue colisionado de frente por una camioneta Nissan Estaquitas. Como resultado, cuatro personas resultaron gravemente heridas: dos mujeres y dos menores de edad.

Según los reportes preliminares, los menores sufrieron lesiones en el rostro, mientras que una de las féminas presentó una fractura en una pierna y la otra heridas de gravedad.

Todos fueron trasladados de emergencia a un hospital para su atención médica. Al lugar acudieron autoridades tradicionales para intervenir y determinar responsabilidades conforme a usos y costumbres.

Segundo choque

Horas más tarde, en la comunidad de Cruztón, cerca del tramo hacia Romerillo, se dio un segundo percance: un vehículo particular de color blanco se salió de la carretera y terminó impactándose contra un cerro.

La unidad tuvo afectaciones en la parte frontal y lateral, además de cristales esparcidos sobre la cinta asfáltica. El conductor quedó lesionado.

Ambos hechos ocurrieron en tramos carreteros caracterizados por su estrechez y curvas pronunciadas, condiciones que elevan el riesgo de accidentes.