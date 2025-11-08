Elemento de PC resulta grave luego de chocar

Un elemento motorizado de Protección Civil (PC) Municipal resultó con graves lesiones luego de verse involucrado en un aparatoso accidente ocurrido la mañana del pasado viernes en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez.

Invasión de carril

El percance se registró alrededor de las 07:25 horas, en el cruce de la 5.ª Sur y 1.ª Oriente, cuando un taxi se estampó de frente contra el joven rescatista.

De acuerdo con el informe preliminar de Tránsito y Vialidad Municipal, el vehículo involucrado era un taxi de la marca Nissan March, con número económico 3491, conducido por Delfino “N” (53 años).

El chofer habría invadido el carril del motorista, identificado como Alejandro “N” (22), quien circulaba a bordo de una Yamaha realizando labores operativas de Protección Civil.

Recibió ayuda

El fuerte encontronazo proyectó al joven sobre la carpeta asfáltica, donde quedó tendido con lesiones de consideración, lo que generó alerta entre peatones y automovilistas que presenciaron el percance.

De inmediato se solicitó la presencia de unidades de emergencia, arribando paramédicos para brindarle atención prehospitalaria.

Hospitalizado

Tras estabilizarlo, Alejandro fue trasladado de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde permanece bajo valoración médica especializada.

Debido a la magnitud del golpe, no se descartaba que requiriera estudios complementarios y observación prolongada.

Una vez concluidas las primeras diligencias, una grúa retiró tanto la motocicleta como el taxi siniestrado, remitiéndolos al corralón correspondiente para liberar por completo la vialidad.

En tanto, el conductor del transporte público fue presentado ante el Ministerio Público (MP) para rendir su declaración y determinar su responsabilidad en el hecho.