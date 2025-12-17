Embiste a jóvenes y se da a la fuga

La mañana del martes se registró un accidente de tránsito sobre el bulevar Hidalgo, a la altura del monumento La Sirena en Tonalá, donde dos jóvenes estudiantes que viajaban a bordo de una motocicleta fueron presuntamente embestidos por un automóvil cuyo conductor escapó.

Los jóvenes se dirigían a su centro educativo cuando fueron alcanzados por el vehículo, el cual tras el impacto abandonó el lugar de los hechos sin brindar auxilio a los lesionados, dejándolos a su suerte.

En el sitio quedó parte de la fascia del automóvil involucrado, la cual fue asegurada como indicio para las pesquisas.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato para brindar atención a los estudiantes, quienes presentaban diversas lesiones y fueron hospitalizados. Hasta el cierre de la información no se había informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.

Por otra parte, agentes de Tránsito del Estado arribaron a la zona para tomar conocimiento del reporte, realizar el peritaje necesario y recabar evidencias que permitan identificar al vehículo responsable para buscar al conductor.