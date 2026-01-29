Embiste a motorista y se da a la fuga

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) brindaron atención a un motociclista que sufrió lesiones menores, tras ser impactado por una camioneta cuyo conductor no detuvo su marcha, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la 25.ª calle Oriente y 11.ª avenida Norte, en Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos de seguridad que tomaron conocimiento, aunque no localizaron al presunto responsable.

Se pasa el color rojo

Refirieron que el motociclista se desplazaba en una unidad color blanco y en la esquina, al tener el verde del semáforo, siguió su marcha siendo impactado por la camioneta que se pasó el rojo, quien de inmediato huyó y aunque fue perseguido por taxistas y motociclistas, no le dieron alcance.

El lesionado quedó tirado en el lugar y tras ser auxiliado por los paramédicos, se estableció que no había necesidad de ser trasladado a un hospital, ya que únicamente presentaba excoriaciones a la altura de la rodilla.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones, estableciendo que la unidad responsable fue una camioneta Nissan color negro, tipo cabina y media.