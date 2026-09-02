Embiste a mujer al cruzar la calle

Al tratar de cruzar una transitada calle durante la mañana del martes, una mujer fue embestida por una motocicleta, esto al sur del municipio de Comitán, resultando lesionada.

Fue sobre la 13.ª calle Sur, entre 5.ª Poniente y bulevar Sur, en donde se registró el percance alrededor de las 11:00 horas.

Pasó sin ver a ambos lados

El accidente se dio debido a que la persona del sexo femenino caminaba hacia el sur de la ciudad, sin embargo, pretendió pasar la calle sin precaución ya que no se percató del tráfico vehicular ni volteó a ver a ambos lados.

Esto hizo que fuera embestida por un motociclista que se incorporó del bulevar a la calle para dirigirse al oriente.

Testigos dieron el aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios.

Después de valorarla determinaron que no requería de traslado a un hospital, pues únicamente tenía golpes menores que no ponían en riesgo su integridad física.

Más tarde, arribaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que llegaron para tomar conocimiento del hecho e iniciar un diálogo entre los involucrados, a fin de que se deslindaran responsabilidades al momento.