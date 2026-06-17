Embiste a repartidor al pasarse la preferencia

Un motorrepartidor resultó lesionado cuando fue embestido por un automovilista, esto al no respetar la preferencia vial de una transitada avenida al mediodía del martes en el municipio de Comitán, lo que movilizó a paramédicos y agentes de Tránsito Municipal.

Fue sobre la 6.ª avenida Poniente en el cruce con la 3.ª calle Norte en donde se registró el accidente.

Se pasó el alto

El percance se dio porque el motorrepartidor, a bordo de una Italika de color azul con negro, circulaba con dirección al norte con preferencia sobre la mencionada avenida.

Pero al llegar a la intersección el conductor de un Volkswagen Jetta de color blanco, que se dirigía al poniente sobre la calle, no se detuvo y se pasó el alto, así que acabó atropellando al motociclista que quedó tendido sobre el pavimento.

Testigos de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, lo que hizo que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana se presentara al sitio.

Al arribar, paramédicos le brindaron los primeros auxilios al afectado y tras inmovilizarlo en una camilla lo trasladaron al hospital regional.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que llegaron para atender el percance y realizar los peritajes, quedando en espera de los resultados médicos del lesionado, a fin de que se iniciara un diálogo para convenir el pago de daños.

De no lograr un acuerdo el asunto se tornaría ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.