Embiste a una joven; lo persiguen y lo arrestan

Al ser atropellada por un veloz motociclista, una jovencita resultó lesionada, esto al sur de la ciudad de Comitán, cuando intentó cruzar el bulevar. El responsable se dio a la fuga, pero fue perseguido y lo detuvieron. El incidente movilizó a paramédicos y agentes de Tránsito Municipal.

El percance ocurrió sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce con la 11.ª calle Sur, frente a la central de abastos.

Atropellamiento

El incidente sucedió cuando una adolescente de 16 años de edad cruzaba la vía en la zona peatonal en el carril de sur a norte, sin embargo, de pronto un motociclista la embistió, por lo que ambos quedaron malheridos y tirados sobre el asfalto.

A pesar de esto, el presunto responsable se levantó y huyó, por lo que testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911, así que se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a la lesionada y la trasladaron al hospital.

Minutos después, se reportó la detención del motorista en la intersección de la 4.ª Poniente con 13.ª calle Sur, quien se encontraba herido y tuvo que ser atendido por paramédicos de PC.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.