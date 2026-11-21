Un hombre de aproximadamente 50 años, conocido entre sus allegados como Chuchín, murió atropellado por un camión de carga cuando circulaba en bicicleta por calles de la colonia Terán, al surponiente de Tuxtla Gutiérrez.

El conductor de la pesada unidad huyó del lugar, pero fue detenido kilómetros más adelante en un retén policial.

Sitio

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas sobre la 2a. calle Oriente y 6a. Sur, cuando el hombre intentaba cruzar la vialidad a bordo de su biciclo y fue embestido por el vehículo de carga.

Tras el impacto, el ciclista quedó tendido sobre el pavimento junto a su unidad en tono naranja.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no detuvo su marcha para auxiliarlo y continuó su camino, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y a elementos policiales.

Familiares llegaron al lugar y lo identificaron como Chuchín, quien se desempeñaba como conductor de bicitaxi.

Día de trabajo

Según relataron, ese día regresaba a su domicilio después de cumplir con su jornada laboral cuando ocurrió el atropellamiento.

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron para brindarle atención prehospitalaria, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Mientras se realizaban las actuaciones en el lugar del accidente, el conductor del camión fue detenido en un retén ubicado en la salida de Tuxtla Gutiérrez hacia el libramiento Sur Federal, a la altura de la colonia Real del Bosque. La unidad quedó asegurada y el chofer fue presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración.

La Fiscalía deberá determinar las circunstancias del atropellamiento y la responsabilidad del conductor en la muerte del ciclista.