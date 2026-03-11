Embiste colectivo foráneo a jovencito y sale volando

Con graves lesiones terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un transporte público en modalidad de colectivo foráneo. El escenario: la colonia Moderna en Tuxtla Gutiérrez.

Al ser proporcionado el reporte cerca de las 11:25 horas, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida 16 de Septiembre, esquina con la calle Quintana Roo de la colonia mencionada.

Proyectado

Ahí, se informó que un jovencito a bordo de su ciclomotor se pasó la preferencia y terminó siendo impactado por un colectivo de la ruta Tuxtla-Chiapa de Corzo.

De la colisión, el motociclista salió proyectado contra el asfalto, quedando debajo de un coche aparcado en la calle.

Agentes viales de inmediato solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración, se informó que la persona permanecería bajo el resguardo de sus familiares.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.