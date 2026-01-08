Embiste patrulla a jovencita en motoneta

Con una fractura expuesta terminó una joven de 17 años, luego de verse involucrada en un choque a bordo de una motoneta y una patrulla, ocurrido en el cruce de la 8.ª calle Poniente y 9.ª avenida Sur, en el barrio San Francisco de la ciudad capital.

A las 08:20 horas el percance fue reportado a los números de emergencia, donde se alertó sobre una lesionada con hemorragia activa, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la adolescente circulaba en una motoneta en sentido de sur a norte sobre la 8.ª calle Poniente. Al llegar al cruce, presuntamente no respetó la preferencia vial y se atravesó al paso de una patrulla que se desplazaba de poniente a oriente, sobre la 9.ª avenida Sur, lo que provocó el impacto.

Tras la colisión, la joven salió proyectada y quedó tendida sobre el asfalto, mientras que la motoneta presentó daños considerables.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria, quienes informaron que presentaba una fractura expuesta de tobillo, siendo estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de hecho y realizaron el debido proceso. De manera posterior, personal de Servicios Periciales efectuó las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, ambos vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en espera de que se determinen las responsabilidades legales y la reparación de los daños ocasionados.