Embiste pipa a dos vehículos particulares

Varios ciudadanos transitan de regreso a sus hogares o a sus empleos, también la tarde capitalina vive su propio ritmo. Esto cambia al escucharse el sonido del metal y rechinar de llantas.

Se informó sobre un percance vehicular. Una unidad tipo pipa embistió dos vehículos particulares sobre el libramiento Sur, a la altura del bulevar Andrés Serra Rojas, justo sobre el puente vehicular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los impacta

El reporte fue proporcionado alrededor de las 16:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el carril de oriente a poniente.

En el lugar se informó que una unidad de carga, que se desplazaba sobre el puente vehicular, terminó embistiendo a dos unidades tipo Sedán.

En este sentido, se informó que debido a la colisión una dama resultó con diversas lesiones en sus extremidades.

Atención prehospitalaria

En consecuencia, al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria.

Tras la valoración se informó que ninguna persona ameritaba ser trasladada a un nosocomio para mayor atención médica.

Dos horas después, y luego del cierre total de la circulación, las unidades involucradas fueron remolcadas con el apoyo de una grúa con plataforma y remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en el sitio.