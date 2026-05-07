Embiste tráiler a triciclero y lo deja grave en el hospital

Gravemente lesionado resultó un triciclero al ser impactado por un tráiler sobre el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero, este miércoles.

Se informó que el hombre vestía playera azul, pantalón gris y gorra, quien presuntamente se dedicaba a la venta ambulante de plantas y flores que llevaba en su triciclo, el cual quedó destrozado en su totalidad.

Estado: delicado

Este quedó inconsciente en el lugar, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil (PC) que lo trasladaron de emergencia al hospital regional, en donde se le reporta como delicado.

Se dijo que el conductor del tráiler siguió avanzando y al percatarse detuvo su marcha, dejando abandonada la unidad y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de ordenar el traslado de la pesada unidad a un corralón oficial para ser puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

Por ello fueron iniciadas las investigaciones, con la finalidad de tratar de ubicar al responsable.