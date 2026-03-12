Embiste vehículos al irse sin control en pendiente

Una motocicleta y tres automóviles resultaron dañados cuando una camioneta que transportaba rejas con pollos se apagó, la cual retrocedió sin control, esto cuando circulaba sobre una pendiente, la tarde de ayer en la ciudad de Comitán de Domínguez, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 19:00 horas que ocurrió el accidente sobre la 5.ª calle Norte, entre 6.ª y 7.ª avenida Oriente, barrio El Cedro.

Se informó que el conductor de una pick up color rojo perdió el control al apagarse cuando ascendía una prolongada pendiente.

Pasa a traerlos

Esta retrocedió y pasó colisionando contra una motocicleta, una CrossFox, un Honda Civic color blanco y, finalmente, se estrelló en un Chevrolet Beat en la modalidad de taxi con número 0277, para quedar atravesados sobre la vía e interrumpiendo el tráfico.

Fueron los afectados que dieron aviso al 9-1-1, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, aunque por fortuna no se reportaron lesionados. El chofer responsable huyó del lugar para evadir la responsabilidad, aprovechando la confusión al momento.

Agentes de Vialidad y Tránsito llegaron para realizar los peritajes y ordenaron remolcar la camioneta Ford Ranger al corralón para su resguardo, indicando a los afectados que tendrían que acudir a realizar la denuncia ante un agente del Ministerio Público (MP) para reclamar la reparación de daños y así deslindar responsabilidades.