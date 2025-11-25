Embisten a motorista en bulevar capitalino

Un motorista terminó con probable fractura en una de sus piernas luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el bulevar Belisario Domínguez y 20.ª Poniente de la ciudad capital.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 13:35 horas, por ello elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron al lugar.

Ahí, se informó que un hombre a bordo de un ciclomotor se desplazaba sobre la zona.

Sin embargo, debido a un percance automovilístico, esto desencadenó un accidente múltiple. Como saldo del impacto, el ocupante de la motocicleta resultó con fractura en una de sus piernas.

Traslado a hospital

El estado de salud de la persona fue reportado grave y se pidió el apoyo de una unidad de primeros auxilios.

Al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras estabilizarlo fue trasladado de urgencia al hospital regional Doctor Gilberto Gómez Maza, para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno.