Embisten a motorista en colonia Patria Nueva

Un motociclista terminó con múltiples lesiones en brazos y piernas luego de ser embestido por un vehículo particular de la marca Nissan, modelo Tsuru en la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez. El incidente ocurrió la tarde del viernes y generó una amplia movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El reporte fue emitido cerca de las 15:10 horas, cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal fueron alertados sobre un choque entre un automovilista y un joven que circulaba a bordo de una motocicleta.

Policontundido

Al arribar al punto, los policías confirmaron que el motociclista había sido proyectado tras el impacto, quedando tendido sobre el pavimento con visibles lesiones en las extremidades.

Debido a la gravedad de sus heridas, los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad médica a través del C5. Minutos después, un grupo de paramédicos arribó al sitio y brindó atención prehospitalaria al lesionado, estabilizándolo antes de su traslado.

Finalmente, fue llevado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Su estado de salud no había sido actualizado hasta el cierre de la edición.

Mientras tanto, personal de Tránsito Municipal se encargó de acordonar el área para evitar otro percance y permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Cerca de una hora después del incidente una grúa tipo plataforma retiró tanto la motocicleta como el vehículo involucrado, los cuales fueron remitidos al corralón para continuar con el proceso de deslinde de responsabilidades. La vialidad quedó liberada posteriormente.