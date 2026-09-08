Embisten a motorista y despedazan su unidad

Con una persona lesionada, una motocicleta destrozada y una vialidad semibloqueada, se saldó un fuerte accidente la tarde del lunes al oriente del municipio de Cintalapa.

De manera extraoficial, se dio a conocer que presuntamente al intentar cruzar el tramo, el motorista fue embestido por un vehículo “fantasma” que iba a toda velocidad.

Impactado

Trascendió que minutos antes de las 14:00 horas, usuarios de la carretera Internacional a la altura de la 6.ª Oriente habrían visualizado un accidente que involucraba a una persona del sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad.

El hombre viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika de color rojo cuando fue atropellado por una camioneta, de la cual los testigos no lograron captar mayores detalles ni las placas de circulación, debido a lo veloz que transitaba.

Malherido

Tras solicitar la ayuda al 911, elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos se constituyeron en el llamado crucero El Patio.

Después de valorar al individuo determinaron que tenía posibles fracturas, así que procedieron a inmovilizarlo de inmediato para subirlo a la ambulancia y llevar a cabo el traslado.

Finalmente, personal de la Guardia Estatal Preventiva al arribar comenzaron a desviar a los vehículos hacia los carriles de baja velocidad para permitir el trabajo de los socorristas.

Asimismo, resguardaron su integridad ya que se encontraba junto con su motocicleta destrozada en el carril de alta velocidad.

Del presunto responsable no se supo nada más.