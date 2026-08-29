Embisten a motorista y termina con fractura

Con una fractura expuesta acabó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la avenida Pencil, a la altura de la 9.ª Sur de la colonia Bienestar Social, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue recibido por policías de Tránsito y Vialidad Municipal, los cuales se constituyeron de inmediato al lugar de los hechos.

Al llegar les informaron que un motorista se desplazaba sobre la zona cuando fue embestido por un vehículo particular, por lo que salió proyectado contra el pavimento.

Tras la colisión, el ocupante del automóvil se dio a la fuga a toda velocidad; en tanto, el conductor de la moto resultó fracturado en una de las piernas.

Hospitalizado

Agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. Rápidamente se movilizaron los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes le brindaron los primeros auxilios.

Tras la valoración se dio a conocer que era necesario su traslado a un hospital particular para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar la motocicleta y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.