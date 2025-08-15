Embisten a repartidor y provocan movilización

Una colisión vehicular registrada durante las últimas horas de la noche del miércoles provocó una fuerte movilización de motorrepartidores y de corporaciones policiacas, esto sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, justo frente a plaza Polifórum, en la capital chiapaneca.

El reporte fue emitido aproximadamente a las 21:55 horas. Elementos de la Policía Municipal y Estatal se desplazaron rápidamente hacia el punto señalado, tras recibir información de que un motociclista de reparto había sido embestido por un automovilista.

Trató de escapar

Al parecer el conductor del vehículo particular después del choque emprendió la huida sin detenerse a auxiliar al lesionado, lo que generó la reacción inmediata de una veintena de compañeros del motorrepartidor, quienes iniciaron una persecución por varias calles de la zona.

La tensión fue en aumento y el automovilista finalmente fue alcanzado y retenido nuevamente sobre el mismo bulevar, a escasos metros de plaza Polifórum. La confrontación verbal entre ambas partes amenazaba con escalar, por lo que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para dispersar a los presentes y evitar que la situación se tornara violenta.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y evaluar los daños materiales.

Después de varios minutos de discusión, y ante la presencia de las autoridades, las partes involucradas se retiraron del lugar por sus propios medios, llevándose consigo las afectaciones en sus unidades y dejando tras de sí un fuerte despliegue policiaco que atrajo la atención de transeúntes y curiosos.