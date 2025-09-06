Embisten a un motociclista y resulta lesionado

Un choque se dio sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a escasos metros de la caseta de cobro rumbo a San Cristóbal de Las Casas, el cual dejó como saldo una persona lesionada y pérdidas materiales valuadas en varios miles de pesos.

Colisión por alcance

El percance ocurrió alrededor de las 16:35 horas en la demarcación chiapacorceña, por lo que elementos de la Guardia Estatal recibieron el reporte en el cual estaban involucrados un vehículo particular y una motocicleta conducida por un joven.

Según las primeras indagatorias, la falta de precaución y el no guardar la distancia adecuada habrían provocado la colisión por alcance.

El impacto dejó al motorista con múltiples lesiones en las extremidades, por lo que fue auxiliado de inmediato y posteriormente por paramédicos, quienes lo estabilizaron y trasladaron a un hospital cercano.

Ahí, los médicos le tomarían radiografías para descartar fracturas de gravedad.

Daños

Las dos unidades resultaron con daños considerables: el auto particular con afectaciones en la parte trasera y la moto prácticamente destrozada por el fuerte golpe.

Debido a ello fue necesaria la intervención de una grúa con plataforma, que aproximadamente una hora más tarde retiró ambos vehículos de la carretera y los remitió al corralón correspondiente.

El accidente generó un breve congestión vial en la zona por varios minutos, hasta que se logró liberar el tránsito.

Elementos de la Guardia Estatal exhortaron a los conductores a extremar precauciones, sobre todo en tramos de alto flujo vehicular como este, donde los descuidos pueden derivar en incidentes de consecuencias lamentables.