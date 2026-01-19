En accidente de taxi y combi, cuatro heridos

Al menos cuatro personas, entre ellos el chofer y tres pasajeros, resultaron contusionados en un violento encontronazo en el que se vieron involucrados dos transportes públicos, uno foráneo, en el municipio de Huixtla.

Los hechos ocurrieron a la salida rumbo a Tapachula, a la altura del plantel Conalep. El percance también dejó daños materiales de alta consideración y provocó la movilización de los cuerpos de seguridad, así como de emergencia, que atendieron a los heridos.

Se estableció que los vehículos involucrados eran un taxi de color verde, de la ruta Huixtla-Tuzantán, con número económico 011, y la combi 03 de la cooperativa Transportes Rápidos Huixtla que va hacia Tapachula.

El ruletero al parecer al dar vuelta en “u” no tomó la precaución necesaria, siendo embestido por el colectivo, por la cual resultaron lesionados tres pasajeros y el chofer, quienes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados al hospital general en donde se les reportó como estables de salud.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las diligencias correspondientes para el deslinde de las responsabilidades, por lo que ambas unidades fueron trasladadas en grúas hacia un corralón oficial para ser puestas a disposición de la Fiscalía de Distrito.

Las autoridades reconocieron que son constantes los accidentes en los que se ven involucradas unidades del transporte público, así que recomendaron a los concesionarios capacitar a los conductores para prevenir percances que generalmente dejan heridos y daños materiales.