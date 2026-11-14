En asalto agreden a chofer de app

Con una puñalada en las costillas resultó un chofer de aplicación al resistirse a un asalto en la colonia 6 de Junio, por lo que sus compañeros denunciaron una escalada de asaltos en Tuxtla Gutiérrez.

Aseguran que en lo que va del mes de noviembre han contabilizado alrededor de 15 agresiones contra trabajadores de servicios como DiDi, Uber e InDrive. Entre los hechos reportados hay atracos con armas de fuego y blancas, además de casos de secuestro exprés y extorsión.

Uno de los ataques más recientes se dio la noche del jueves, cuando un conductor de DiDi, identificado como Iván “N”, fue lesionado con un arma blanca durante un servicio hacia la colonia mencionada.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:00 horas el trabajador del volante aceptó un viaje mediante la aplicación. Al llegar a una zona con poca iluminación, fue amagado por los pasajeros, quienes lo despojaron de sus pertenencias y lo hirieron a la altura de las costillas.

El conductor se trasladó inicialmente al hospital general de zona número 25 del IMSS, donde recibió atención médica y posteriormente fue llevado al hospital genreal Dr. Gilberto Gómez Maza.

El ataque reunió a alrededor de 100 conductores, quienes acudieron para conocer la situación de su compañero y exponer el problema de inseguridad que enfrentan durante sus jornadas laborales.

En entrevista, Gerson Feller Trujillo Hernández, conductor de plataformas digitales, señaló que el jueves tuvieron conocimiento de dos asaltos, uno en Plan de Ayala y otro en la colonia 6 de Junio, donde su compañero resultó herido.

Sobre el primer caso, relató que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a uno de sus compañeros, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron sus pertenencias, además de dinero.

El representante explicó que los ataques se han presentado en diferentes sectores de la ciudad y que los delincuentes utilizan distintas formas para ubicar a sus víctimas.

“Nos están poniendo cuatros por todos lados. Pueden usar la aplicación, en donde se hacen pasar como usuarios, piden un servicio y normalmente les ponen precios atractivos y a orillas de la ciudad”, advirtió.

Entre las colonias donde han identificado como “focos rojos”, mencionó El Jobo, Las Casitas, 6 de Junio, Plan de Ayala, Las Granjas y Potinaspak.

Otro de los denunciantes señaló que estas agresiones también afectan a los pasajeros, pues en algunos asaltos las personas que solicitan el servicio terminan siendo víctimas junto con los conductores.

Recordó que en un hecho registrado en la Calzada al Sumidero, a la altura de la bajada que cruza el libramiento Norte, un chofer fue interceptado por dos motocicletas y despojado de sus pertenencias junto con la pasajera.