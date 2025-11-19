En asalto se llevan medio millón de pesos

Dos delincuentes perpetraron el asalto a un almacén farmacéutico y se llevaron un botín en efectivo la tarde de ayer en Comitán.

Este hecho delictivo movilizó a diferentes corporaciones policiacas para atender el reporte. Fue sobre la 5a. calle Norte, entre 2a. y 3a. avenida Poniente, en el barrio de la Cruz Grande, que se informó del hecho alrededor de las 17:30 horas.

Amagan con pistolas

Dos delincuentes que portaban armas de fuego y que encañonaron a los trabajadores perpetraron el asalto a un almacén de venta al mayoreo de productos farmacéuticos, a quienes exigieron la caja fuerte donde guardaban el efectivo.

Los asaltantes actuaron con lujo de violencia, por lo que los empleados se vieron obligados a entregar el contenido. Después de perpetrar el ilícito, los hampones abordaron una motocicleta y huyeron hacia el poniente para tomar un rumbo desconocido, trascendiendo que se llevaron un botín de 500 mil pesos.

Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja para atender a una persona que sufrió crisis nerviosa, así como agentes de la Policía Municipal, Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Esta sería la segunda ocasión que delincuentes perpetran un asalto a dicho almacén.

Los trabajadores serían trasladados ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito para declarar sobre lo acontecido e iniciar con las investigaciones.