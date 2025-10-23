En brutal choque se incendia vehículo

Un hombre salvó la vida de milagro tras chocar el vehículo que conducía, el cual se incendió y quedó convertido en chatarra.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Costera en el tramo Huixtla-Tapachula, a la altura de la comunidad Cuyamiapa del municipio de Huehuetán, por lo que ante el reporte se movilizaron los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Se dijo que un vehículo Nissan tipo Tsuru, color rojo, circulaba a exceso de velocidad y por ese motivo su conductor perdió el control, impactándose contra la barra metálica de protección que fue arrancada de su base.

Este siguió su carrera arrastrando el metal unos 20 metros, por lo que se empezó a incendiar y finalmente, el fuego abarcó toda la unidad hasta dejarla en chatarra.

Responsable se va

De acuerdo con los reportes, el conductor logró salir con vida, solo con algunos golpes y la ropa quemada, pero aún así abandonó el lugar antes de que llegaran las autoridades.

Cuando los equipos de emergencia verificaron el hecho, en el interior de la unidad no había ninguna persona.

Por su parte, personal de la Guardia Nacional División Caminos se encargó de iniciar las investigaciones relacionadas con el espectacular accidente, dejando daños materiales de muy alta consideración.